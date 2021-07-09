Petrol arama ruhsatı başvuruları
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Petrol arama ruhsatı başvuruları

Petrol arama ruhsatı başvuruları
Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş - Haberler | Ekonomi

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Akdeniz'de Türk kara suları içinde sahip olduğu alanlar için petrol arama ruhsat sahası başvurusunda bulundu.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Akdeniz'de Türk kara suları içinde sahip olduğu alanlar için petrol arama ruhsat sahası başvurusunda bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, TPAO, Akdeniz'de Türk kara suları içinde sahip bulunduğu, pafta numaraları belirlenmiş 3 adet petrol sahası için başvuru yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş

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