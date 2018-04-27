Petrol Arama Ruhsat Kararı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca, Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama AŞ'ye bir saha için petrol arama ruhsatı verildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Osmaniye ve Kahramanmaraş sınırları içindeki 61 bin 554 hektarlık saha için Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama AŞ'ye 5 yıllığına petrol arama ruhsatı verildi.

Şirket, bu başvuruyla mevzuat gereği Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Konya ve Niğde illerinde daha önce yaptığı petrol arama ruhsatı başvurularından vazgeçmiş sayıldı.

Ayrıca, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı dört sahada, Aladdin Middle East Ltd. şirketi de 1 sahada petrol arama ruhsatı almak için Genel Müdürlüğe başvuruda bulundu.