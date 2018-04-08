Petrol Arama Ruhsat Başvuruları

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), petrol aramak için 4 ayrı ruhsat başvurusunda bulundu.

Petrol Arama Ruhsat Başvuruları

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), petrol aramak için 4 ayrı ruhsat başvurusunda bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, TPAO yalnızca pafta numaraları belirtilen 4 ayrı sahada petrol arama ruhsatı almak için Genel Müdürlüğe 27 Mart 2018'de başvurdu.

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