Petrol Arama Ruhsat Başvuruları
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), petrol aramak için 4 ayrı ruhsat başvurusunda bulundu.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), petrol aramak için 4 ayrı ruhsat başvurusunda bulundu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, TPAO yalnızca pafta numaraları belirtilen 4 ayrı sahada petrol arama ruhsatı almak için Genel Müdürlüğe 27 Mart 2018'de başvurdu.