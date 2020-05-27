Petrol arama lisansı başvurusu Acacia Maden İşletmeleri AŞ petrol arama ruhsatı almak için başvuruda bulundu.

Acacia Maden İşletmeleri AŞ petrol arama ruhsatı almak için başvuruda bulundu.

Konuya ilişkin ilan Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Acacia Maden İşletmeleri AŞ, 15 Mayıs 2020 tarihli dilekçesi ile 1 paftada petrol arama ruhsatı almak için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne başvurdu.

Kaynak: AA