Petrol Arama Lisansı Başvuruları

Aladdin Middle East isimli enerji şirketi, 3 ayrı paftada petrol aramak için ruhsat başvurusunda bulundu.



Konuya ilişkin ilan Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.



Buna göre, Aladdin Middle East şirketi, 26 Haziran 2017 tarihli dilekçesi ile 3 ayrı paftada petrol arama ruhsatı almak için, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne başvurdu.



Ayrıca, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Diyarbakır'da sahip olduğu bir petrol işletme ruhsat sahasında yer alacak yol için gerekli olan ancak, arazi maliklerinin rayiç haddin üzerinde bedel talep etmesi nedeniyle, anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde Ergani Asliye Hukuk Mahkemesinin acele el koyma kararları bulunan, Diyarbakır'ın Ergani İlçesi, Olgun köyünde ayrı ayrı parsellerde yer alan toplam 17 bin 327,33 metrekarelik arazinin istimlak edilmesi için TPAO müracaat etti.