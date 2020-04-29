Petrol arama ile üretim sektörüne yönelik yeni tedbir ve destekler ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nca enerji arz güvenliği ve enerji kaynaklarında dışa bağımlılığı azaltmaya katkı sağlamak amacı doğrultusunda, petrol arama ve üretim sektörüne yönelik yeni tedbir ve desteklerin alındığı açıklandı.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nca enerji arz güvenliği ve enerji kaynaklarında dışa bağımlılığı azaltmaya katkı sağlamak amacı doğrultusunda, petrol arama ve üretim sektörüne yönelik yeni tedbir ve desteklerin alındığı açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazlı açıklamada, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından salgın sonrası petrol fiyatlarındaki dalgalanma konusunda alınan önlem ve desteklerin, Türkiye'nin son yıllarda gösterdiği petrol arama ve üretim atağının sağlam ve sürdürülebilir olması için büyük önem taşıdığı belirtildi. Türkiye'nin enerji bağımsızlığının ve birçok stratejik alandaki üretimin altyapısını oluşturan yerli petrol ve doğal gaz arama ve üretimin devam etmesi, sektörün desteklenmesi, bu sektördeki istihdamın korunması ve salgın sonrasında çok daha güçlü bir şekilde hazırlanması için pek çok destek sağlandığı belirtildi.

'6 AY ERTELENDİ'Petrol arama ve üretim sektörüne sürecin atılması için önemli katkı sağlayacak önlem ve desteklerin, Türkiye'nin son yıllarda gösterdiği petrol arama ve üretim atağının, sağlam ve sürdürebilir olması için büyük önem taşıdığı belirtilerek, şunlar kaydedildi: "Enerji arz güvenliği ve enerji kaynaklarında dışa bağımlılığı azaltmaya katkı sağlamak' amacı doğrultusunda petrol arama ve üretim sektörüne yönelik alınan tedbir ve destekler şu şekildedir: Son ödeme tarihi 30 Nisan 2020 olan Mart 2020 dönemi 'devlet hissesi ödemeleri' 31 Temmuz 2020'ye, beyanname verme süresi 20 Temmuz 2020'ye ertelendi.Son ödeme tarihi 31 Mayıs 2020 olan Nisan 2020 dönemi 'devlet hissesi ödemeleri' 31 Ağustos 2020'ye, beyanname verme süresi 20 Ağustos 2020'ye ertelendi.Son ödeme tarihi 30 Haziran 2020 olan Mayıs 2020 dönemi 'devlet hissesi ödemeleri' 30 Eylül 2020'ye, beyanname verme süresi 20 Eylül 2020'ye ertelendi.

Şirketlerin sahip olduğu arama ve işletme ruhsatlarından kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirme süreleri 6 ay ertelendi."

Kaynak: DHA