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Petrol 54 Dolardaki Seyri Sürdürüyor

Brent petrolün varil fiyatı 54 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Petrol 54 Dolardaki Seyri Sürdürüyor

Brent petrolün varil fiyatı 54 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Kaynak: Dunya.com