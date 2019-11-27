27.11.2019 13:30 | Son Güncelleme: 27.11.2019 13:31

- Petrokimya tesisindeki patlama anı böyle görüntülendi

TEKSAS - ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan bir petrokimya tesisinde büyük bir patlama meydana geldi. Patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.

ABD'nin Teksas eyaletinin Port Neches ilçesinde bulunan bir petrokimya tesisinde gece saatlerinde büyük bir gürültüyle patlama meydana geldi. Patlama anı bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde büyük bir gürültüyle meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktığı görülüyor.

Kaynak: İHA