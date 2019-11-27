Petrokimya tesisindeki patlama anı böyle görüntülendi
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Petrokimya tesisindeki patlama anı böyle görüntülendi

ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan bir petrokimya tesisinde büyük bir patlama meydana geldi.

27.11.2019 12:45 | Son Güncelleme: 27.11.2019 12:48
Petrokimya tesisindeki patlama anı böyle görüntülendi

ABD'nin eyaletinde bulunan bir petrokimya tesisinde büyük bir patlama meydana geldi. Patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.

ABD'nin Teksas eyaletinin Port Neches ilçesinde bulunan bir petrokimya tesisinde gece saatlerinde büyük bir gürültüyle patlama meydana geldi. Patlama anı bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde büyük bir gürültüyle meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktığı görülüyor.

(İHA)

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Petrokimya tesisindeki patlama anı böyle görüntülendi
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