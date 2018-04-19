Petrokimya Sektörü Ceyhan-Yumurtalık-Osmaniye Üçgeninde Gerçekleşecek"

Adana Sanayi Odası Başkanlığına ikinci kez seçilen Zeki Kıvanç, kimya ve petrol sektörünün Ceyhan-Yumurtalık- Osmaniye üçgeninde gerçekleşeceğini söyledi

Adana'da üç oda ve bir organize sanayi bölgesi başkanının aynı ekibi ile yola devam ettiğini belirten Kıvanç, "Adana'da birlik ve beraberlik için bu önemliydi. El birliğiyle Adana'da sanayinin, üretimin, ihracatın ve istihdamın artması için mücadele edeceğiz. Kimya ve petrol sektörü bölgemizden gerçekleşecek" dedi.

Doğu Akdeniz'in en büyük projelerinden biri olacak olan Ceyhan Enerji İhtisas Bölgesi'nin faaliyete girmesini istediklerini belirten Başkan Kıvanç, süper teşvikler sayesinde Ceyhan Enerji İhtisas Bölgesi ve Yumurtalık ilçesine kurulacak petrokimya tesislerinde Türkiye'nin cari açığının en çok olduğu kimya hammaddelerinin üretileceğini söyledi. Kıvanç, "Kimya ve petrol sektörü Ceyhan-Yumurtalık- Osmaniye üçgeninde gerçekleşecek" diye konuştu.