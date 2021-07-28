Petrocub kafilesi Sivas'a geldi
- Petrocub kafilesi Sivas'a geldi UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında yarın DG Sivasspor ile karşılaşacak Moldova temsilcisi Petrocub, Sivas'a geldi.
- Petrocub kafilesi Sivas'a geldi
SİVAS - UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında yarın DG Sivasspor ile karşılaşacak Moldova temsilcisi Petrocub, Sivas'a geldi.
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanşında Sivasspor ile karşılaşacak olan Petrocub, özel uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na ulaştı.
Kafiledekiler, pasaport işlemlerinin ardından kendilerini bekleyen otobüsle havalimanından ayrılarak kamp yapacağı otele geçti.
Petrocub, DG Sivasspor maçının hazırlıklarını bu akşam müsabakanın oynanacağı Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Sarzep