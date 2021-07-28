Petrocub kafilesi Sivas'a geldi
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Petrocub kafilesi Sivas'a geldi

Petrocub kafilesi Sivas'a geldi
Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya - Haberler | Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında yarın Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Moldova temsilcisi Petrocub, Sivas'a geldi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında yarın Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Moldova temsilcisi Petrocub, Sivas'a geldi.

Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na özel uçakla gelen kafile, otobüsle konaklayacağı otele geçti.

Petrocub takımı, Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda akşam yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak kamp yaptığı otelde maç saatini beklemeye başlayacak.

Demir Grup Sivasspor ile Petrocub takımı yarın saat 20.00'de Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

Petrocub kafilesi Sivas'a geldi
Petrocub kafilesi Sivas'a geldi
Petrocub kafilesi Sivas'a geldi
Petrocub kafilesi Sivas'a geldi
Petrocub kafilesi Sivas'a geldi
Petrocub kafilesi Sivas'a geldi
Petrocub kafilesi Sivas'a geldi
Petrocub kafilesi Sivas'a geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

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