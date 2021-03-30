Petran Yaylası sakinleri, martta yağan karın tadını "lazboard"la kayarak çıkarıyor

Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Petran Yaylası sakinleri yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) salgın döneminde, snowboarddan esinlenerek "petranboard" veya "lazboard" adını verdikleri tahtalarla kayarak mart ayında yağan karın tadını çıkarıyor.

Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Petran Yaylası sakinleri yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) salgın döneminde, snowboarddan esinlenerek "petranboard" veya "lazboard" adını verdikleri tahtalarla kayarak mart ayında yağan karın tadını çıkarıyor.

İl merkezine 80 kilometre uzaklıkta, Kaçkar Dağları'nın eteklerinde bulunan 2200 rakımlı yaylada, Kovid-19 salgın dönemini çok sayıda vatandaş yayla evlerinde geçiriyor.

Vatandaşlar mart ayında yağan kar örtüsünün kayma noktasına gelmesiyle tahtalarını çıkararak yeniden kaymaya başladı.

Yayla sakinlerinin bazılarının ise hem snowboard hem de kayak tahtası ile profesyonel kayakçılara taş çıkartacak derecede kayak yapması dikkat çekiyor.

"Çocuklarımıza öğretip geleneği sürdürmeye çalışıyoruz"

Yayla sakinlerinden Hızır Havuz, AA muhabirine Petran tahtası ile kayağı yaklaşık 200 yıllık bir gelenek olduğunu anlattı.

Kendisinin yaylada büyüdüğünü aktaran Havuz, "Çocukluğumuz bu tahtaların üzerinde bu dağlarda geçti. Dedelerimiz ulaşım olmadan önce vadilerden inerek kayak yapıyorlardı. Kayarak inip ihtiyaçlarını giderdikten sonra geri dönüyorlardı. Çocukluğumuz köyde geçti. Tahtanın üzerinde kayağı öğrendik. 5-6 yaşında başladık. Tahtamızı kendimiz yaparak kayardık." dedi.

Kayak malzemelerinin gelişmesi ile kullanmaya başladığını ifade eden Havuz, "Son 10-15 yıldır snowboard benzer olduğu için kolaylıkla kullanmaya başladık, zorlanmadık. Köyümüzün kültürü, geleneği oldu. Gelen yabancılar snowboarda benzer olduğu için ilgi gösteriyor. Biz de çocuklarımıza öğretip geleneği sürdürmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Fatih Havuz da babası Hızır Havuz gibi 6 yaşında Petran tahtası ile kaymaya başladığını vurgulayarak, "Bir yıl tahta ile kaydım ve sonra snowboard ile kaymaya başladım. Halen her ikisine devam ediyorum. Babam bana kısa yerlerde öğretti. Sonra pisti uzattık. Tahta üzerinde öğrendik. Çok keyifli." ifadelerini kullandı.

Kasım Havuz, petranboardın kendileri için bir yaşam biçimi olduğunu söyleyerek, şunları kaydetti:

"Doğduk doğalı buralardayız. Buranın mesleği bu. Lazboard ama esas petranboard olarak biliniyor. Kaymak isteyenlere de öğretiyoruz. Ulaşımımız zordu, yoktu. Buradan kayarak merkeze iner, oradan araba ile giderdik. Şimdi ulaşım geldi. Sürekli buradayız. Kar yağınca kayarak zamanın tadını çıkarıyoruz."

Fatma Havuz ise 71 yaşında olmasına rağmen karın tadını çıkarmaya devam ediyor.

Havuz, küçük yaşlarda öğrendiğini ve yaşının ilerlemesine karşın karda kaymanın keyfini çıkarmaya devam ettiğini belirterek, "Bizler de küçükken daha çok güzel yerlerde kayardık. Erkekler gibi gidemezdik ama ufak yerlerde tahtalarla yüzerdik. Şimdi yaşlandık ama eski yaptıklarımız aklımıza geldikçe kayıyoruz. Şimdi mart ayında son kar yağdı tadını çıkarıyoruz. Bundan sonra yağsa da kayak yapılmaz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı