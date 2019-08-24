Petra antik kentinde yolcu otobüsüne silahlı saldırı

24.08.2019 16:17

Ürdün'de bulunan Petra antik kenti yakınında hareket eden bir yolcu otobüsüne silahlı saldırı düzenlendi.



Ürdün'ün Petra bölgesinde bulunan Petra antik kenti kalıntılarının yakınında kimliği belirsiz bir kişi, bir otobüse saldırı düzenledi. Saldırganın otobüse dışarıdan ateş ettiği kaydedilirken, olayda kimsenin yaralanmadığı bildirildi. Petra Emniyeti tarafından yapılan açıklamada, otobüsün içinin boş olduğu ve sadece maddi hasar meydana geldiği belirtildi. Emniyet mensupları, kamu güvenliği kapsamında soruşturma açıldığını açıkladı.



Yerel kaynaklar, saldırıya uğrayan otobüsün Musa Vadisi ile Petra arasında turistleri taşımak için kullanılan otobüs olduğunu ileri sürdü. - AMMAN

Kaynak: İHA