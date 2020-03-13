Petlas, Türkiye Offroad Şampiyonası'na isim sponsoru oldu
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Petlas, Türkiye Offroad Şampiyonası'na isim sponsoru oldu

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından gerçekleştirilen otomobil sporlarından Türkiye Offroad Şampiyonası'nın isim sponsoru Petlas oldu.

13.03.2020 18:16 | Son Güncelleme: 13.03.2020 18:16
Petlas, Türkiye Offroad Şampiyonası'na isim sponsoru oldu

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından gerçekleştirilen otomobil sporlarından Türkiye Offroad Şampiyonası'nın isim sponsoru Petlas oldu.


TOSFED açıklamasına göre, Abdulkadir Özcan AŞ (AKO Grup) bünyesinde faaliyet gösteren yüzde 100 yerli sermayeli lastik üreticisi Petlas, sektördeki yatırımlarının yanı sıra, spora ve toplumsal gelişime destek çalışmalarını da sürdürüyor. Şirket, bu kapsamda TOSFED tarafından gerçekleştirilen Türkiye Offroad Şampiyonası'nın isim sponsoru oldu.

Mayıs-kasım ayları arasında, Antalya, Sinop, Ankara, Denizli, Sakarya, Karabük ve Kahramanmaraş illerinde düzenlenecek 7 yarıştan oluşan Petlas 2020 Türkiye Offroad Şampiyonası, Türkiye'nin en önemli otomobil sporu organizasyonları arasında yer alıyor.


Açıklamada görüşlerine yer verilen Petlas Satış Direktörü Ahmet Candemir, Türkiye'nin yanı sıra, 110'dan fazla ülkeye ihracat yapan Petlas'ın, 80 farklı desen ve 2 bin 500 farklı ebattaki lastikleri, yerli sermaye, yerli teknoloji, yerli Ar-Ge ve mühendislik ve yerli iş gücü ile ürettiğini dile getirdi.


Candemir, "Sporcuların birbirleri ile olduğu kadar, farklı doğa ve arazi koşulları ile de mücadele ettiği offroad sporunun içerisinde yer almak, bize heyecan veriyor. Türkiye'de lideri olduğumuz Ar-Ge çalışmalarımızın ilham kaynağı, ülkemizin zorlu arazi, yol ve doğa koşullarıdır. Ar-Ge gücümüzle geçtiğimiz yıl start verdiğimiz PETLAS Motorsport departmanımız ve yarış lastiği geliştirme programımız kapsamında, TOSFED farklı iş birliği çalışmaları yaptık. Şimdi bu iş birliklerini, bir adım daha ileri taşımaktan, Petlas 2020 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın ismimizle anılacak olmasından gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.


TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı ise Petlas'ın Türkiye'de otomobil sporlarının önemli destekçileri arasında yer aldığını belirterek, şunları kaydetti:


"'Petlas ile TOSFED Yıldızını Arıyor' projesi çerçevesinde başlayan ve ralli lastikleri geliştirilmesi ile devam eden iş birliğimizin, Türkiye Offroad Şampiyonası isim sponsorluğu ile büyüyerek gelişmesi bizleri oldukça mutlu etti. Yerli ve milli lastik markamız Petlas'ın, çok kısa bir süre içinde yurt içinde ve yurt dışında global markalar ile rekabet eder seviyeye geldiğini görmek için TOSFED olarak tüm imkanlarımızı kullanacağız. Bu iş birliğinden dolayı Abdulkadir Özcan AŞ yöneticilerine teşekkürlerimi sunuyorum."

Kaynak: AA

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Manşet

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