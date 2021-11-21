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Petlas Türkiye Off-Road Şampiyonası Sakarya'da sürüyor

AA / İbrahim Yozoğlu - Haberler | Spor
Petlas Türkiye Off-Road Şampiyonası Sakarya'da sürüyor

Sakarya'da düzenlenen Petlas Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları devam ediyor.

SAKARYA (AA) - Sakarya'da düzenlenen Petlas Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları devam ediyor.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ve 54 Otomobil Sporları Kulübünce Sakarya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Adapazarı Karaköy Spor Ada Vizyon Projesi alanında düzenlenen şampiyonaya 28 araç ve 56 pilot katıldı.

Şampiyonanın ikinci gününde sporcular, "seyirci" etabında kıyasıya yarışıyor.

Zorlu parkurda mücadele eden sporcuları vatandaşlar da ilgiyle izliyor.

Yarışların sonunda dereceye girenlere ödülleri verilecek.

54 Otomobil Sporları Kulüp Başkanı Bilal Bakan yaptığı açıklamada, dün start alan yarışların bugün seyirci etabının yapıldığını, yarışların çok güzel gittiğini söyledi.

Yarışlara yoğun ilgi gösterildiğini ifade eden Bakan, "Güzel ortam var, hava güzel ve etabımız çok harika. Yarışmacılarımız da çok memnun. Şu anda Türkiye'nin en büyük spor tesis alanından birindeyiz. Yapım aşaması sürüyor. Burası ileriki yıllarda çok daha büyük organizasyonlara ev sahipliği yapacak." dedi.

Bakan, şampiyonanın 6. ayağının 20 gün sonra Kahramanmaraş'ta yapılacağını bildirdi.

Petlas Türkiye Off-Road Şampiyonası Sakarya'da sürüyor

Petlas Türkiye Off-Road Şampiyonası Sakarya'da sürüyor

Petlas Türkiye Off-Road Şampiyonası Sakarya'da sürüyor

Petlas Türkiye Off-Road Şampiyonası Sakarya'da sürüyor

AA / İbrahim Yozoğlu - Spor Haberleri

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