Petlas, TransAnatolia Rally Raid yarışında Türkiye'den iki ekibe destek verdi

Petlas, 11-18 Eylül'de Eskişehir'den Kars'a uzanan 2 bin 300 kilometrelik TransAnatolia Rally Raid yarışında Türkiye'den iki ekibe destek verdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Petlas Motorsport departmanı ve yarış lastiği geliştirme programıyla AR-GE gücünü sportif rekabete yansıtan ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ile farklı iş birliği çalışmalarına imza atan Petlas, Türkiye'nin yanı sıra farklı ülkelerden takım ve sporcuların katılımıyla düzenlenen TransAnatolia Rally Raid 2021 yarışında iki Türk ekibe destek sundu.

Petlas 2021 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın isim sponsoru olan Petlas'ın sezon boyunca lastik sponsoru olarak desteklediği parkurların başarılı takımı Bantboru Off-Road Team, 416 Kapı numaralı Mitsubishi L200 araçlarıyla zorlu yarışta TH 2.1 sınıf birincisi olarak zirvede tamamladı. Bantboru Off-Road Team ayrıca, "Otomobil" kategorisini genel klasmanında da üçüncülük elde ederek podyumda yer alma başarısı gösterdi.

Yarışta Petlas'ın desteklediği bir diğer Türk ekipte Murat Karahan pilot, Mehmet Furkan Saylam da co-pilot olarak yer aldı. İkili, yarış sırasında geçirdikleri kazaya rağmen 505 kapı numaralı Mercedes Unimog araçlarıyla "Kamyon" kategorisinde (TH5 sınıfında) ikincilik elde etti. Karahan-Saylam ikilisi, yarış boyunca çok zorlu koşullara rağmen hiç lastik sorunu yaşamadıklarını belirtti.

"Petlas, spora ve toplumsal gelişime destek olmayı görev biliyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen AKO Grup Pazarlama Müdürü Erkal Özürün, Türk sanayinin yerli gücü AKO Grup bünyesinde faaliyet gösteren, Türkiye lastik sektörünün yüzde 100 yerli sermayeli lider kuruluşu Petlas'ın, sektöre damga vuran yatırımlarının yanı sıra sorumlu marka kimliğiyle spora ve toplumsal gelişime destek olmayı görev bildiğini belirtti.

Özürün, "Dünyanın en zorlu yarışları arasında gösterilen ve ülkemizde düzenlenen TransAnatolia yarışında büyük bir heyecanla desteklediğimiz Türk ekipler, zirve hedefiyle yola çıktılar ve yarışı zirvede tamamladılar. Elde ettikleri başarılarından gurur duyuyoruz, kendilerini tebrik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de lideri oldukları AR-GE çalışmalarının ilham kaynağının Türkiye'nin zorlu arazi, yol ve doğa koşulları olduğunu belirten Özürün, "AR-GE gücümüzü sportif rekabete aktardığımız Petlas Motorsport departmanımız ve yarış lastiği geliştirme programımız kapsamında, TOSFED ile farklı iş birliği çalışmaları yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Verilen bilgiye göre, 80 farklı desen ve 2 bin 500 farklı ebatta üstün nitelikli lastikleri yerli sermaye, yerli teknoloji, yerli AR-GE ve mühendislik, yerli iş gücü ile geliştirip üreten Petlas, 2021 Türkiye Offroad Şampiyonası'na da isim sponsoru olarak destek veriyor. Pist, ralli ve off-road gibi farklı disiplinlere yönelik lastik geliştirme çalışmaları yapan Petlas'ın motor sporlarına desteği, "TOSFED Yıldızını Arıyor ve Şampiyonlar Şampiyonası" gibi farklı etkinlikleri de kapsıyor.

Yerli askeri lastik teknolojisi off-road pistlerine taşındı

Petlas Lastik sponsorluğunda yarışan Bantboru Off-Road Team'in kullandığı Petlas EXPLERO PT451 ve Murat Karahan-Furkan Saylam ikilisinin kullandığı Petlas RM910 lastikler, askeri araçlarda da aktif olarak kullanılıyor.

Petlas'ın savunma sanayine yönelik üretimi; F-5, F-16 savaş jetlerinin ve İHA'ların lastiklerinin yanı sıra TOMA'lar ve Kirpi model zırhlı araçlar için geliştirilip üretilen, çatışma koşullarında mermi isabeti alsa da yola devam edebilen özel lastikleri de kapsıyor.

Silah Taşıyıcı Araç (STA) projesi kapsamında Savunma Sanayi Başkanlığının Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine alınmak üzere yürüttüğü proje ile geliştirilen Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç (TTZA) Pars 4x4 STA'da Petlas'ın yerli sermaye, yerli mühendislik ve yerli iş gücü ile ürettiği lastikler kullanılıyor.