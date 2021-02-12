Petlas'tan sürücülere "olağanüstü kış koşullarına hazır olun" uyarısı

Türkiye lastik sektörünün yerli sermayeli markası Petlas, kara kış koşullarında sürüş güvenliği için lastik ve araçla ilgili dikkat edilmesi gereken konulara dair sürücüleri uyardı.

Türkiye lastik sektörünün yerli sermayeli markası Petlas, kara kış koşullarında sürüş güvenliği için lastik ve araçla ilgili dikkat edilmesi gereken konulara dair sürücüleri uyardı.

Şirket açıklamasında görüşlerine yer verilen AKO Grup Pazarlama Müdürü Erkal Özürün, birçok ilde kendini hissettirecek kara kışın, yol ve sürüş güvenliğine yönelik riskleri artırdığını belirterek, "Başta sürücülerin ve yayaların can güvenliği için, kış ve soğuk hava koşullarında yollarda üzücü durumlara neden olmamak için kış lastiklerinin takılmasını öneriyoruz. Kış şartlarında kaza risklerine karşı alınması gereken ilk önlem kış lastiği takılmasıdır. Sürüş güvenliği, aracın yere temasını sağlayan lastiklerimizden başlar." ifadelerini kullandı.

Meteoroloji modellemelerine göre kar yağışı ve kar örtüsünün etkili olmasının beklendiğini aktaran Özürün, şunları kaydetti:

"Kış koşullarında araçlarımızın kısa ya da uzun süreli seyahatlere hazır olduğundan emin olmak için, lastik havalarını düzenli şekilde, mümkünse her gün gözden geçirmek faydalıdır. Öte yandan, kışa girerken araçların akülerinin kontrol edilmesi, sıcaklıkların çok düştüğü yerlerde antifriz uygulaması gibi kış bakımlarının yapılması da çok önemlidir. Yurttaşlarımız pandemi tedbirleri dahilinde, sosyal mesafeyi koruyarak, sağlığını riske atmadan, tüm Türkiye'de en yaygın bayi ağına sahip olan Petlas bayilerinde kış lastiği montajı ile lastik hava basıncı ve diş derinliği kontrolü yaptırabilirler.

Şehir içi ve şehirlerarası yollarda kar ve buz koşulları sürüşe etki ediyor. Ağır kış şartlarında araç kullanırken, şehir içerisinde her gün gittiğimiz yollarda dahi olsa, gidilecek noktaları önceden planlamak, mesafelerin normalden daha uzun sürede alınacağı ve trafiğin daha yoğun olabileceğini de öngörmemiz gerekiyor. Aynı şekilde, şehrimizde ya da gideceğimiz yolda o güne ait hava ve yol durumu hakkında önceden bilgi almamız, koşullara hazırlıklı olmamız için önem taşıyor. Gerek olması durumunda araçlarımızda lastiği değiştirebileceğimiz, zincir takabileceğimiz malzemelerin ve bunların yanı sıra, çekme halatı, takoz, eldiven, flaşör lambalar ve dur işaretleri, hatta şartların yoğunluğuna göre kar küreği battaniye gibi yardımcı malzemeleri, beklenmedik durumlar için hazır bulundurmamızda fayda var"

"Ani direksiyon, fren ve gaz hareketlerinden kaçınmamız gerekiyor"

Özürün, aracı yerinden hareket ettirmeden önce hem aracı ısıtmanın, hem de sürücünün kendisini ısıtmasının, harekete hazır hale gelmede önem taşıdığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Örneğin, kış şartlarında giydiğimiz kalın parka, palto gibi kıyafetler hem araç içinde rahat etmemize engel olur, hem de hareketlerimizi kısıtlar. Kalın parka ve paltolar, emniyet kemerinin etkisini de azaltır. Yün eldivenler ise direksiyon tutuşunda kaymaya neden olabilir. Dolayısı ile araca bindikten sonra kısa bir süre motoru ısıtırken, araç radyatörünü de açıp, palto, parka, eldiven gibi dış mekan kıyafetlerini çıkarmamızda fayda var. Karlı koşullarda araç kullanırken takip mesafesine özellikle dikkat etmek gerekiyor. Fren mesafelerinin uzayabileceğini ve her an beklenmedik bir durum olabileceğini göz ardı etmemeliyiz. Bu açıdan, normal koşullardakinden daha uzak, güvenli bir takip mesafesi çok önemli.

Karlı ve buzlu yol koşullarında araç kullanırken ani direksiyon, fren ve gaz hareketlerinden kaçınmamız gerekiyor. Bir kayma durumunda frene çok sert asılmak, kaymayı artıracaktır. Her zaman kontrollü ve düşük hızla, güvenli takip mesafesi ile seyredip, fren gerektiğinde küçük küçük dokunuşlarda kontrollü bir yavaşlama sağlayabiliriz. Kar ve buz, yol koşullarında dramatik değişimlere neden olur. Bu doğrultuda, her gün geçtiğimiz bir rampayı inip çıkarken bile ezbere hareket etmemek, yolun ve yoldaki araçların durumunu kontrol etmek önem taşıyor. Kış şartlarında zor duruma düşen araç görüntülerine en çok rampalarda rastlarız."

Türkiye lastik sektörünün yerli sermayeli Ar-Ge lideri ve önde gelen markalarından Petlas'ın yerli sermaye, yerli mühendislik ve Ar-Ge, yerli iş gücü ile geliştirdiği ve 2020 yılında tüketiciye sunduğu Petlas Glacier W661, optimize edilmiş taban profili ile her koşulda zemin ile teması koruyor. Petlas'ın yoğun karlı zeminler için tasarladığı ve kara kış lastiği özelliği taşıyan Petlas Glacier W661, yönlü bloklu desen tasarımıyla karlı ve buzlu zeminde üstün performans sağlıyor.

Kuru ve ıslak zeminde üstün performansıyla öne çıkan Petlas Glacier W661, Testworld'ün Finlandiya tesislerinde yapılan testleri "Başarılı" notu ile tamamlayarak zorlu kış şartlarındaki performansını da kanıtladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık