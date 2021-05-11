Petlas'tan lastik ve akülerin ömrünü uzatacak öneriler

AKO Grup Pazarlama Müdürü Erkal Özürün, vatandaşlara tam kapanma nedeni ile uzun süre hareketsiz kalan araçları ile ilgili önerilerde bulundu.

AKO Grup Pazarlama Müdürü Erkal Özürün, vatandaşlara tam kapanma nedeni ile uzun süre hareketsiz kalan araçları ile ilgili önerilerde bulundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, AKO Grup şirketlerinden, Petlas, tam kapanma sürecinde uzun süre kullanılmayan ve park halinde kalan araçlarda baş gösterebilecek arıza risklerinden korunmak için pratik bilgiler paylaştı. Araçların bu dönemi sorunsuz atlatabilmesi, akü ile lastiklere daha uzun bir ömür sağlanması için uzmanlarca geliştirilen pratik bilgileri, AKO Grup Pazarlama Müdürü Erkal Özürün aktardı.

Özürün, tam kapanmanın, toplum sağlığı açısından öneminde değinerek, "Öncelikle halkımız ve tüm insanlık için sağlıklı günler diliyoruz. İçerisinde yaşadığımız süreçte, toplum sağlığı için evlerimizde kalmak ve bireyler arası sosyal mesafeyi korumak büyük önem taşıyor. Tam kapanmanın olumlu sonuçlar vermesini temenni ediyoruz. Tam kapanmanın, halk sağlığı üzerinde olumlu etkisi olacağı muhakkaktır, ancak salgının oluşturduğu küresel sağlık tehdidi maalesef devam ediyor. Bu dönemde temizlik, maske, mesafe hayatımızın ayrılmaz parçası olmalı. Bu günleri geride bırakmanın yolu, kendimizden ve en yakınlarımızdan başlayarak dikkatli ve sorumlu davranışlarla toplum sağlığını korumaktan geçiyor." ifadelerini kullandı.

Bu dönemde araç kullanımında da azalma olduğunun altını çizen Özürün, özellikle günlük hayatta kullanılan aile araçları ve bireysel otomobillerin, bu dönemde uzun süreli park halinde kaldığını belirtti.

Bu durumun arızalara yol açabileceğini, uzun süre hareketsiz kalan araçların lastiklerinin hareketsizlikten kaynaklı olarak deforme olabileceğini veya balans sorunları doğurabileceğini aktaran Özürün, bunun dışında uzun süre çalıştırılmayan araçların akülerinin boşalabileceğini ve bu durumun acil durumlarda büyük sorun yaratabileceğini bildirdi.

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Lastik ve akülerde oluşabilecek risklere karşı öneriler

Erkal Özürün, lastik ve akülerde oluşabilecek risklerin bazı pratik önlemlerle azaltılabileceğini belirtti. Tam kapanmada hareketsiz kalan aracı arızalardan korumak için Özürün, şu önerileri paylaştı:

"Lastik basınçlarını kontrol edin. Lastik basınçlarının tavsiye edilenden düşük ya da yüksek olması, öncelikle sürüş güvenliği üzerinde olumsuz etki yapabilir. Ayrıca lastiklerin erken ve düzensiz aşınmasına sebep olur. Tam kapanmada uzun süreli park halindeki araç lastiklerinde basınç kaybı oluşmuş olabilir. Uzun süre düşük lastik basıncıyla hareketsiz kalan araçlarda lastikler balans sorunu yaşatabilir. Bunu engellemek için aracınızı birkaç metre de olsa hareket ettirin.

Aküleriniz bakım gerektirmeyen türde bile olsa, aracınızın aküsü boşalabilir. Bunu engellemek için en az haftada bir kez aracınızı çalıştırın ve 15-20 dakika çalışır vaziyette tutun. Eğer aracınızın aküsü boşalmışsa özellikle yeni model araçlarınızı kesinlikle iterek çalıştırmayın. Bu durum elektronik aksamlı yeni nesil araçların zarar görmesine yol açabilir. Eğer akü takviyesi yapamıyorsanız yetkili servis veya çekici çağırın. Özellikle yeni nesil araçlar, uzun süre hareketsiz kalacaksa akü bağlantısını kesmeyin. Akü bağlantısının kesilmesi akünüzü korumanızı sağlasa bile aracınızdaki elektronik aksamının zarar görmesine yol açabilir. Bunun yerine aracınızı haftada bir kez çalıştırmanız en ideal önlemdir. Bu basit önlem akünün ömrünü uzatmaya da yardımcı olur. Frenlerinizi kontrol edin. Uzun süre çalıştırılmayan araçlarda, frenlerde balataların disklere veya kampanalara sıkışma riski vardır. Cam sileceklerini kontrol edin. Uzun süre kullanılmayan kauçuk silecekler, ön cama yapışabilirler. Aracınıza binmeden sileceklerinizi kontrol etmenizde fayda var."

Mevsimine uygun lastik kullanımı

AKO Grup Pazarlama Müdürü Özürün, mevsimine uygun lastik kullanımının da çok önemli olduğunu vurguladı. Kış lastiklerinden yaz lastiklerine geçiş konusunda da değerlendirmelerde bulunan Özürün, şunları kaydetti:

"Mevsimine uygun giyinmek gibi, her gün kullandığımız araçlarımızda mevsimine uygun hazırlıkları yapmak da büyük önem taşıyor. Son yıllarda bilinçlendirme kampanyaları ve trafik kontrolleri sayesinde ülkemizde kış lastiği kullanımında belirli bir noktaya gelindi. Ancak, sıcak havalarda kullanıma uygun olmayan kış lastiklerinin değişimi ve yazın kış lastiği kullanılmaması da aynı şekilde kritik bir önem arz ediyor. Mevsimine uygun lastik kullanımı, öncelikle yol ve yolcu güvenliği olmak üzere, yakıt tasarrufu ve lastik ömrü açısından da önem taşıyor. Bu dönemde tüketicilerimize, bayilerimizde sosyal mesafeyi koruyarak, sağlıklarını riske atmadan, kış lastiklerinizi yaz lastikleriyle değiştirme hizmeti sunuyoruz. Tüketicilerimize güvenli lastik değişimi için sıkışıklığın yaşanmaması adına randevulu hizmet almalarını, servislerimize lastik değişimi için geldiklerinde maske kullanmalarını, gerekli sosyal mesafeyi korumalarını öneriyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol