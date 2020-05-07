Petlas'tan kış lastiği değerlendirmesi
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Petlas'tan kış lastiği değerlendirmesi

Petlas'tan kış lastiği değerlendirmesi
07.05.2020 10:52 | Son Güncelleme: 07.05.2020 10:52

Kış lastiklerinin yaz şartlarında kullanımının, uzayan fren mesafesi nedeniyle sürüş güvenliğine olumsuz etki edeceği bildirildi.

Kış lastiklerinin yaz şartlarında kullanımının, uzayan fren mesafesi nedeniyle sürüş güvenliğine olumsuz etki edeceği bildirildi.

Petlas açıklamasına göre, kış aylarını geride bırakıp bahara girdiğimiz bugünlerde, Kovid-19 pandemisine karşı alınan önlemlerde de yeni bir dönem de başlıyor. Bu dönemde Türkiye'de de yeni normale geçiş planları ortaya konuyor.

Gerek havaların ısınması gerek araç kullanımında yaşanmaya başlayan artış, gündemde çok fazla yer etmeyen ancak sürüş güvenliği için önem taşıyan kış lastiklerinin değiştirilmesi konusunun ön plana çıkmasına neden oluyor. Yetkililerin "evde kal" çağrılarının ardından yeni normale kademeli geçiş sürecini açıkladığı şu günlerde, otomobil sürücüleri de kış lastiklerinin değişiminin ertelenip ertelenemeyeceği konusunu sıklıkla dile getiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AKO Grup Pazarlama Müdürü Erkal Özürün, mevsimine uygun lastik kullanımının, sürüş güvenliği üzerinde doğrudan etkili olduğunu belirterek, "Son yıllarda bilinçlendirme kampanyaları ve trafik kontrolleri sayesinde ülkemizde kış lastiği kullanımında belirli bir noktaya gelindi. Ancak yaz aylarına girerken, sıcak havalarda kullanıma uygun olmayan kış lastiklerinin değişimi, yazın kış lastiği kullanılmaması da aynı şekilde kritik bir önem arz ediyor. Bu ihmal edilmemesi gereken bir konudur." ifadelerini kullandı.

"Kış lastikleri mevcut yol koşullarında daha hızlı aşınır"

Kış lastiği resmi uygulamasının nisan ayı başında sona erdiğini hatırlatan Özürün, şunları kaydetti:

"7 derece sıcaklığın altında kullanım için tasarlanan ve üretilen kış lastikleri, sıcak havalarda istenilen performansı sergilemekten uzak kalıyor. Havalar ısınınca kış lastiklerinin fren mesafesi artıyor, yol tutuş performansı azalıyor ve hatta aracınızın yakıt tüketimini bile artırıyor. Çünkü kış lastiklerinin bileşiği 7 derecenin altındaki sıcaklıklar için tasarlanmıştır. Bunun fren mesafesi ve dolayısıyla güvenlik üzerinde olumsuz bir etkisi olabilir. Ayrıca, kış lastikleri mevcut yol koşullarında daha hızlı aşınır ve sürüş konforunu azaltır."

Türkiye'de yasa gereği kış lastiği takma zorunluluğunun bulunduğu illerde 1 Aralık ila 1 Nisan tarihleri arasında ticari araçlarda M+S (çamur kar) ve/veya kar tanesi işareti taşıyan lastik takılmazsa yasa gereği cezai yaptırımın söz konusu olduğunu hatırlatan Özürün, kış lastiği zorunluluğu uygulamasının 1 Nisan itibarıyla sona erdiğini bildirdi.

Sosyal mesafeyi koruyarak yaz lastiklerini taktırmak mümkün

Erkal Özürün, güvenli lastik değişimi için Petlas bayilerinde randevulu hizmet almanın mümkün olduğunu aktararak, şu bilgileri verdi:

"Koronavirüs önlemleri dahilinde, bayilerimizde sosyal mesafeyi koruyarak, sağlığınızı riske atmadan, kış lastiklerinizi yaz lastikleriyle değiştirebilirsiniz. Bunun için bayilerimizde yoğunluk yaşamamak için randevu alınmasını rica ediyoruz. Size verilen randevu saatinde araçlarınıza sizden başkası temas etmeden, koruyucu ekipmanlarla lastiklerinizin değişimi gerçekleştirilir.

Buna ek olarak, bazı bayilerimizde kış lastiklerinin saklanması için müşterilerimize lastik oteli hizmeti de sağlanıyor. Petlas olarak biz yine de herkese servislerimize lastik değişimi için geldiklerinde maske kullanmalarını, gerekli sosyal mesafeyi korumalarını ve mecbur kalmadıkça evlerinde kalmalarını öneriyoruz."

İçerisinde yaşanan zorlu dönemi araç kullanımı açısından değerlendiren Özürün, "Araçlarımız, sosyal mesafeyi koruyarak birtakım ihtiyaçlarımızın giderilmesinde büyük önem taşıyor. Toplu taşımanın daha az kullanımı, şirketlerde servis sayılarının artırılması gibi adımlar, özellikle hafta içi günlerde ve büyükşehirlerde şehir içi trafik üzerinde etkili oluyor. Bu dönemde mevsimine uygun lastik kullanımı yol ve can güvenliği açısından önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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