Petlas, geliştirdiği yeni ürünleriyle tarıma destek oluyor
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Petlas, geliştirdiği yeni ürünleriyle tarıma destek oluyor

19.03.2021 12:03 | Son Güncelleme: 19.03.2021 12:14
Petlas, geliştirdiği yeni ürünleriyle tarıma destek oluyor

Petlas, zirai ürün grubu kategorisinde en çok tercih edilen marka kimliğini taşırken, inovasyon çabasını, zirai ürün grubu için geliştirdiği yeni lastiklere de yansıtarak, geliştirdiği ürünlerle Türkiye'nin zirai lastiklerde dışa bağımlılığını kırıyor.

Petlas, zirai ürün grubu kategorisinde en çok tercih edilen marka kimliğini taşırken, inovasyon çabasını, zirai ürün grubu için geliştirdiği yeni lastiklere de yansıtarak, geliştirdiği ürünlerle Türkiye'nin zirai lastiklerde dışa bağımlılığını kırıyor.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin topraklarını iyi tanıyan, geliştirdiği ürünlerle tarımsal gelişime destek veren Petlas, tarım makinesi ve traktör üreticilerinin orijinal ekipman olarak tercih ettiği marka olma özelliğine sahip.

Türkiye'nin çekiş gücü yüksek traktörler için tasarlanmış ilk dar profilli ve derin dişli genel amaçlı radyal ilaçlama lastiğinin de üreticisi olan Petlas, vatansever inovasyon ruhunu, zirai ürün grubu için geliştirdiği yeni lastiklere de yansıtıyor. Petlas'ın traktörler ve tarım makineleri için geliştirdiği yüksek kaliteli lastikler tarımın bereketini artırıyor, Türkiye'nin zirai lastiklerde dışa bağımlılığını azaltıyor.

Petlas'ın son 3 yıllık dönemde özel üretimle zirai ürün grubuna eklediği ürünler arasında, Türkiye'nin ilk yerli Biçerdöver Arka Radyal Lastiği olma özelliği taşıyan, 400/70 R20 ebadında radyal yapılı Agroper PB140 deseni lastik de yer alıyor. Bunun yanı sıra, Türkiye'nin İlk yerli Zirai Grup Ağır Tonajlı Radyal Römork Lastiği olan, 285/70R19.5 ebatlı HLT45 deseni ve yine Türkiye'nin Tonajlı Tarım Römorkları ve Balya Makinalarında kullanıma uygun Özel Üretim İlk Yerli Lastiği UN11 deseni 500/50-17 ebatlı lastik de yer alıyor. Türkiye'nin yerli sermayeli sanayi gücü AKO Grup bünyesinde faaliyet gösteren Petlas, zirai ürün grubu lastiklere uygun yerli jantların üretimi için, yine AKO Grup bünyesinde yer alan AKO Jant ile iş birliği yapıyor.

Hassas tarım teknolojileri ve Petlas

Petlas, yeni tarım teknolojileriyle uyumlu, toprağa minimum temasla en az zararı verecek şekilde tasarlanmış ürünleri, yerli Ar-Ge teknolojisiyle her geçen gün geliştirmeye devam ediyor. "Hassas Tarım" uygulamalarında, traktörlerin ve tarım aletlerinin güncel ve teknolojilerin birbiriyle uyumlu olması büyük önem taşıyor. Toprak koruması ve işleme teknolojileri konusunda bakanlığın çalışmaları ve desteklediği projeler ile çiftçiler bilinçlendirilerek uygun tarımsal ekipman ve teçhizat kullanımı, eski teknolojilerin dönüştürülmesi hakkında bilgilendirme faaliyetleri yapılıyor.

Bu kapsamda çalışmalara destek veren Petlas, radyal ve implement lastiklerin avantajları ile kullanım alanına özel lastik ve ekipman seçiminde teknik bilgi ve satış sonrası desteği ile çiftçileri aydınlatıyor. "Hassas Tarım"la ilgili bu çalışmaların asıl amacı, kullanılan tarım alanlarının daha etkin ve doğru bir şekilde kullanımına yardımcı olarak verimi arttırmak ve bu sayede tarım sektörünün üstü açık fabrikalara dönüşmesini sağlamak olarak bildiriliyor. Bu kapsamda yapılan uygulamalar, tarımsal mekanizasyon, yeşil devrim, sürdürülebilir tarım ve "Hassas Tarım"da doğru lastik seçimi olarak detaylandırılıyor.

Toprağı işlerken seçilen teknolojiler "Hassas Tarım"ın ana unsurunu oluşturuyor. Örneğin ilaçlamada daha geniş bir alana tek seferde yapılacak ilaçlama için daha büyük ve ağır makineler kullanılması öneriliyor.

Bu ekipmana uygun ebat ve çapta lastik/ jant kullanımı ile tasarruf sağlanırken, toprağa en az seviyede zarar verilerek sürdürülebilir uygulama gerçekleştirilmiş oluyor. Bunun dışında çok büyük arazilerde tohum ve hasat toplama çalışmalarına özel geliştirilmiş römork lastikleriyle, hem dingil başına çok daha büyük taşıma kapasiteleri sağlanıyor hem de toprağa ve ürüne daha az zarar veriliyor. Lastiklerde sağlanan büyük taşıma kapasiteleri, yakıttan ve zamandan tasarrufa imkan tanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu

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