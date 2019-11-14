Petlas, dünyanın en büyük tarım fuarı Agritechnica'ya katıldı

14.11.2019 12:06 | Son Güncelleme: 14.11.2019 12:06

Petlas, tarım makinaları ve endüstriyel kullanıma yönelik TBR (tam çelik) lastiklerini dünyanın en önemli tarım fuarı Agritechnica'da sergiledi.

Petlas'tan yapılan açıklamaya göre, şirket, dünya tarım sektörünün en önemli yıllık buluşması Agritechnica Exhibition 2019'da, küresel rekabete hazır olduğunu bir kez daha kanıtladı. 30 yılı aşkın bir süredir, yeni fikirler ve yenilikçi uygulamalarla dünya tarımının geleceğini belirleyen fuarda bu yıl da yer alan Petlas, geniş bir kullanım alanına hitap eden ürün portföyünü sergiledi.

Yedi gün boyunca açık kalan ve küresel tarım sektörünün "ana buluşması" olarak nitelendirilen fuar 2 bin 850 katılımcı ve 130 ülkeden 450 bini aşkın ziyaretçiyi buluşturdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Petlas Uluslararası Satış ve Pazarlama Müdürü Oğuz Ay, Petlas'ın Agritechnica Fuarı'na bu yıl dördüncü kez katıldığını belirterek, "Bu fuara katılım bize her seferinde heyecan veriyor. Günümüzün ve geleceğin sürdürülebilir tarım trendlerinin tüm gereksinim ve beklentilerini en iyi şekilde karşılayan mükemmel ürün ve çözümlerimizle küresel rekabetin içerisinde yer almaktan heyecan duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

PT-TRAC lastikleri büyük ilgi çekti

Açıklamaya göre, PETLAS'ın 2019 yılı başında Türkiye ve Fransa'da eş zamanlı gerçekleştirdiği lansmandan bu yana tarım fuarlarında başrol oynayan PT-TRAC, bu fuarda da büyük ilgi çekti. Türk sermayesi, mühendisliği ve emeği ile üretilen ve yeni nesil CupWheel teknolojisini kullanan PT-TRAC, yükün yüzeye eşit dağıtılmasıyla, en yüksek değerdeki çekiş oranını, en düşük düzeyde toprak sıkıştırma ile sağlayabilen bir traktör lastiği. PT-TRAC, bu özellikleriyle yüksek performans, dayanıklılık ve yakıt tasarrufu oranları sunarken, toprağa en düşük düzeyde zarar verilmesini de sağlıyor.

PT-TRAC, kaymayı azaltıp, sürükleme kuvvetini artırıyor, traktörün gücünü maksimum oranda toprağa aktarıyor. Performans ve yakıt tasarrufunun yanı sıra, sürüş yumuşaklığı ve konforunda da artış sağlıyor.

Kaynak: AA