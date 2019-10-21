Petlas çalışanları, 'Küçük bir fidan kocaman bir nefes' temalı ağaç dikme kampanyası düzenledi

21.10.2019 17:08

Kayseri yolu üzeri 50.kilometreye bin 100 fidan dikti.



Daha yeşil bir Türkiye için 'Küçük bir fidan kocaman bir nefes' projesi kapsamında fidanlar, toprakla işçiler tarafından buluşturuldu. Yapılan organizasyonla ilgili bilgi veren İnsan Kaynakları ve End. İlişkiler Müdürü Mithat Durudoğan ; "Ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirliğin dengesini sağlamak günümüz işletmelerinin en önemli gündem maddelerindendir. Doğaya gereken değeri veren şirketler sadece bulundukları sektöre değil, dünyaya katkı sunacaklarını bilmektedirler. Bu sadece rekabetin değil, sosyal sorumluluğun da gereğidir"dedi.



Bin 100 fidanın toprakla buluşması sonrası fidanların gelişim aşamalarını da fabrika çalışanlarının üstleneceğinin belirtildiği açıklamada, etkinliklerin her yıl düzenli olarak devam ettirilmesi planlanıyor. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA