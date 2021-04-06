Petlas, Bantboru Off-Road Team'e lastik sponsoru oldu
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Petlas, Bantboru Off-Road Team'e lastik sponsoru oldu

Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz - Haberler | Ekonomi
Petlas, Bantboru Off-Road Team'e lastik sponsoru oldu

Lastik sektörünün yerli sermayeli markası Petlas, Bantboru Off-Road Team'e Lastik Sponsoru olarak destek verecek.

Lastik sektörünün yerli sermayeli markası Petlas, Bantboru Off-Road Team'e Lastik Sponsoru olarak destek verecek.

Petlas'tan yapılan açıklamaya göre, sponsorluk sözleşmesi kapsamında Bantboru Off-Road Team, 2021 yılında Batuhan Korkut pilotajında Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Baja Kupası yarışlarının yanı sıra, Baja Troia Türkiye ve TransAnatolia Rally Raid yarışlarında da Petlas Explero PT451 lastiklerle yer alacak.

Motorsport departmanı ve yarış lastiği geliştirme programıyla Ar-Ge gücünü sportif rekabete yansıtan ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ile farklı iş birliği çalışmalarına imza atan Petlas, Bantboru Off-Road Team'in lastik sponsoru oldu.

80 farklı desen ve 2 bin 500 farklı ebatta üstün nitelikli lastikleri, yerli teknoloji, yerli Ar-Ge ve mühendislik, yerli iş gücü ile geliştirip üreten Petlas, 2021 Türkiye Offroad Şampiyonası'na da isim sponsoru olarak destek veriyor. Pist, Ralli ve Off-Road gibi farklı disiplinlere yönelik lastik geliştirme çalışmaları yapan Petlas'ın Motorsporlarına desteği, TOSFED Yıldızını Arıyor ve Şampiyonlar Şampiyonası gibi farklı etkinlikleri de kapsıyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Abdulkadir Özcan AŞ (AKO Grup) Pazarlama Müdürü Erkal Özürün, AKO Grup bünyesinde faaliyet gösteren, Türkiye'nin lastik sektörünün yüzde 100 yerli sermayeli kuruluşu Petlas'ın, yaptığı yatırımların yanı sıra, sorumlu marka kimliğiyle spora ve toplumsal gelişime destek olmayı görev bildiğini belirtti.

Özürün, "Türkiye'de lideri olduğumuz Ar-Ge çalışmalarımızın ilham kaynağı, ülkemizin zorlu arazi, yol ve doğa koşullarıdır. Ar-Ge gücümüzü sportif rekabete aktardığımız Petlas Motorsport departmanımız ve yarış lastiği geliştirme programımız kapsamında, TOSFED ile farklı iş birliği çalışmaları yapıyoruz ve Petlas 2021 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın isim sponsoruyuz. Bu sporun en başarılı ekiplerinden Bantboru Off-Road Team'e destek vermekten mutluluk duyuyoruz." dedi.

Bantboru Off-Road Team'in Takım Pilotu Batuhan Korkut ise daha önceki yarışlarda Petlas lastiklerle başarılı sonuçlar aldığını ifade ederek, "2019 TransAnatolia yarışının tamamında Petlas'ın Explero PT451 lastiklerini kullandık ve bu lastiklerin başarıdaki payı çok büyüktü. Explero'nun sırt karışımı ve deseni, her ıslak, hem de kuru zeminde ve dönüşlerde maksimum tutunma sağlıyor. Lastiklerimiz, en zorlu koşullarda bile tam performans ve güven verdi. Petlas'ın Bantboru Off-Road Team'in Lastik Sponsoru olması hem şevkimizi, hem de sorumluluklarımızı daha da artırıyor. Sponsorlarımızı en iyi şekilde temsil etme azmindeyiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz

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