Petlas, ABD pazarında agresif!

ABD pazarına özel lastik üretimi için 60 milyon dolarlık yatırımı hayata geçiren PETLAS, söz konusu ülkeye olan ihracatını 100 milyon doların üzerine çıkarmayı hedefliyor.

Petlas, ABD pazarında agresif!

ABD pazarına özel lastik üretimi için 60 milyon dolarlık yatırımı hayata geçiren PETLAS, söz konusu ülkeye olan ihracatını 100 milyon doların üzerine çıkarmayı hedefliyor.

Kaynak: Dunya.com

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