Petlas, ABD pazarında agresif!
ABD pazarına özel lastik üretimi için 60 milyon dolarlık yatırımı hayata geçiren PETLAS, söz konusu ülkeye olan ihracatını 100 milyon doların üzerine çıkarmayı hedefliyor.
ABD pazarına özel lastik üretimi için 60 milyon dolarlık yatırımı hayata geçiren PETLAS, söz konusu ülkeye olan ihracatını 100 milyon doların üzerine çıkarmayı hedefliyor.
Kaynak: Dunya.com
"Olay saatinde cinsel ilişki yaşıyordum" diyen caninin yalanı ortaya çıktı! Müebbet hapisle yargılanacak
Zeytinyağı alırken sağlığınızdan olmayın! İşin uzmanı gerçek zeytinyağının nasıl anlaşılacağını anlattı
Son Dakika Haberleri