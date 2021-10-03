Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 3. ayağı Karabük'te sona erdi - Haberler Spor
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Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 3. ayağı Karabük'te sona erdi

AA / Orhan Kuzu - Haberler | Spor
Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 3. ayağı Karabük'te sona erdi

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunca (TOSFED) Karabük'te düzenlenen Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 3. ayak yarışları tamamlandı.

KARABÜK (AA) - Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunca (TOSFED) Karabük'te düzenlenen Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 3. ayak yarışları tamamlandı.

Karabük Üniversitesi Yerleşkesi arkasında belirlenen parkurda dün mukavemet etabıyla başlayan organizasyonun ikinci ve son gününde, ikili kalkış formatındaki seyirci etabı yapıldı.

Zaman zaman kazaların yaşandığı yarışta sporcular, özel tasarlanmış araçlarıyla 3 kilometrelik etabı 3 kez geçti.

Yarışlar sonunda genel sıralamada Kenan Özsoy ile Harun Deynek'ten oluşan takım birinciliği kazandı. Ertan Nacaroğlu-Eray Yanpar ikilisi ikinci ve Mustafa Saray-Samet Zurnacı ikilisi de üçüncü oldu.

Dereceye girenlere kupa ile hediyeleri, düzenlenen törende, Karabük Vali Yardımcısı Muhammed Akın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven ve diğer protokol üyeleri tarafından verildi.

AA / Orhan Kuzu - Spor Haberleri
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Haber: Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 3. ayağı Karabük'te sona erdi - Haberler Spor
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