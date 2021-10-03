Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 3. ayağı Karabük'te sürüyor
Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 3. ayak yarışları, seyirci etabıyla devam ediyor.
KARABÜK (AA) - Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 3. ayak yarışları, seyirci etabıyla devam ediyor.
Karabük Off-Road Kulübünce (KARDOFF) Karabük Üniversitesi arkasında belirlenen parkurda düzenlenen yarışların ikinci gününde ikili kalkış formatındaki seyirci etabı yapılıyor. Zaman zaman kazaların yaşandığı yarışta sporcular, özel tasarlanmış araçlarıyla 3 kilometrelik etabı, 3 kez geçerek yarışı tamamlayacak.
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Sportif Direktörü Murat Kaya, AA muhabirine, Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 3. ayak yarışlarını bugün tamamlayacaklarını söyledi.
Katılımın yoğun olduğunu ifade eden Kaya, yarışların kazasız bitmesini temenni etti.
Hangi tür bir araba kullanıyorsunuz?— Haberler.com (@Haberler) October 3, 2021