Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 3. ayağı Karabük'te sürüyor

KARABÜK (AA) - Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 3. ayak yarışları, seyirci etabıyla devam ediyor.

Karabük Off-Road Kulübünce (KARDOFF) Karabük Üniversitesi arkasında belirlenen parkurda düzenlenen yarışların ikinci gününde ikili kalkış formatındaki seyirci etabı yapılıyor. Zaman zaman kazaların yaşandığı yarışta sporcular, özel tasarlanmış araçlarıyla 3 kilometrelik etabı, 3 kez geçerek yarışı tamamlayacak.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Sportif Direktörü Murat Kaya, AA muhabirine, Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 3. ayak yarışlarını bugün tamamlayacaklarını söyledi.

Katılımın yoğun olduğunu ifade eden Kaya, yarışların kazasız bitmesini temenni etti.