Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 3. ayağı Karabük'te yapılacak - Haberler Spor
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Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 3. ayağı Karabük'te yapılacak

AA / Fatih Çakmak - Haberler | Spor
Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 3. ayağı Karabük'te yapılacak

Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 3. ayak yarışları Karabük Off-Road Kulübü (KARDOFF) organizasyonuyla 2-3 Ekim'de gerçekleştirilecek.

KARABÜK (AA) - Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 3. ayak yarışları Karabük Off-Road Kulübü (KARDOFF) organizasyonuyla 2-3 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre Karabük Üniversitesi arkasında belirlenen parkurda 29 araç ve 58 sporcunun mücadele edeceği organizasyon, 2 Ekim Cumartesi günü saat 9.30'da başlayacak.

Ekipler ilk gün 11,6 kilometre uzunluğundaki mukavemet etabını 4 kez geçtikten sonra, saat 17.15'ten itibaren ilk günü tamamlayacak.

Takımlar 3 Ekim Pazar günü saat 11.00'den itibaren ikili kalkış formatındaki seyirci etabını 3 kez geçtikten sonra, saat 18.45'teki ödül töreniyle organizasyon sona erecek.

AA / Fatih Çakmak - Spor Haberleri
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Haber: Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 3. ayağı Karabük'te yapılacak - Haberler Spor
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