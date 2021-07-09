Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası başladı

Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası başladı
Anadolu Ajansı / Osman Karaslan - Haberler | Ekonomi

Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 1. ayak yarışları, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde başladı.

Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 1. ayak yarışları, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde başladı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından Ankara Off-Road Kulübünün (ANDOFF) ev sahipliğinde düzenlenen sezonun ilk mücadelesi için SSV sınıfında 2, sınıf 1'de 5, sınıf 2'de 7, sınıf 3'te 9 ve sınıf 4'te de 11 olmak üzere toplam 34 araç ve 68 sporcu kayıt yaptırdı.

Yarışın ilk gününde teknik kontrol ve test sürüşleri gerçekleştirildi. İlk koşu yarın Kızılcahamam Belediyesi önünden başlayarak, 12 kilometrelik orman etabında devam edecek.

Kızılcahamam Demirciören mevkisinde Off-Road Park'ta 11 Temmuz Pazar günü, seyirci etabı, saatler 10.05, 12.15, 14.30 ve 16.35'te olmak üzere 4 kez geçilecek.

Yarış, pazar günü 1,7 kilometre uzunluğundaki seyirci etabıyla tamamlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Karaslan

Nazım Hikmet'in dizelerinden etkilenen eczacı, 2 bin 85 liralık aşıyı ücretsiz yapmaya başladı
Nazım Hikmet'in dizelerinden etkilenen eczacı, 2 bin 85 liralık aşıyı ücretsiz yapmaya başladı
Türkiye'nin kamikaze İHA'sı Kargu-2, ABD basınında: Uçan katil robotlar gerçek oldu, şimdi ne yapacağız?
Türkiye'nin kamikaze İHA'sı Kargu-2, ABD basınında: Uçan katil robotlar gerçek oldu, şimdi ne yapacağız?
Sahte siteden rezervasyon yaptıran gurbetçi aile dolandırıldı
Sahte siteden rezervasyon yaptıran gurbetçi aile dolandırıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Fahrettin Koca Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Zeki Müren Ajda Pekkan Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Mesut Özil Salih Uçan Burak Elmas Fatih Terim Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası başladı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.7.2021 12:04:06. #1.14#

title