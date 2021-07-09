Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası başladı

Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 1. ayak yarışları, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde başladı.

Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 1. ayak yarışları, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde başladı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından Ankara Off-Road Kulübünün (ANDOFF) ev sahipliğinde düzenlenen sezonun ilk mücadelesi için SSV sınıfında 2, sınıf 1'de 5, sınıf 2'de 7, sınıf 3'te 9 ve sınıf 4'te de 11 olmak üzere toplam 34 araç ve 68 sporcu kayıt yaptırdı.

Yarışın ilk gününde teknik kontrol ve test sürüşleri gerçekleştirildi. İlk koşu yarın Kızılcahamam Belediyesi önünden başlayarak, 12 kilometrelik orman etabında devam edecek.

Kızılcahamam Demirciören mevkisinde Off-Road Park'ta 11 Temmuz Pazar günü, seyirci etabı, saatler 10.05, 12.15, 14.30 ve 16.35'te olmak üzere 4 kez geçilecek.

Yarış, pazar günü 1,7 kilometre uzunluğundaki seyirci etabıyla tamamlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Karaslan