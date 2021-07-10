Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası
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Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası

Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası
Anadolu Ajansı / Osman Karaslan - Haberler | Ekonomi

Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 1. ayak yarışları, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde yapılıyor.

Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 1. ayak yarışları, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde yapılıyor.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından Ankara Off-Road Kulübünün (ANDOFF) ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonun ikinci gününde, 12 kilometrelik orman etabı geçildi.

Kızılcahamam Belediyesi önünde seremonik startı Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Mohamed Rizvi Hassen, Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar ve Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Kemal Delimehmet verdi.

Kızılcahamam Demirciören mevkisinde Off-Road Park'ta 11 Temmuz Pazar günü, seyirci etabı, saatler 10.05, 12.15, 14.30 ve 16.35'te olmak üzere 4 kez geçilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Karaslan

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