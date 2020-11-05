Petkimsporlu Vasiliauskas'a milli onur
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Petkimsporlu Vasiliauskas'a milli onur

05.11.2020 15:08 | Son Güncelleme: 05.11.2020 15:13
Petkimsporlu Vasiliauskas'a milli onur

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Petkimspor'da forma giyen Litvanyalı oyun kurucu Sarunas Vasiliauskas, ülkesinin milli takımına seçildi.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Petkimspor'da forma giyen Litvanyalı oyun kurucu Sarunas Vasiliauskas, ülkesinin milli takımına seçildi. Vasiliauskas'ın forma giyeceği Litvanya, Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri'nde ev sahipliği yapacağı C Grubu'nda 23-30 Kasım tarihlerinde Belçika, Danimarka ve Çekya ile karşılaşacak. Ülkemizde daha önce Uşak Sportif, Trabzonspor ve Gaziantep Basketbol'da oynayıp Süper Lig'de 5'inci sezonunu geçiren 31 yaşındaki guard, Petkim formasıyla 9.2 sayı, 5.5 asist ve yüzde 43'lük üçlük yüzdesiyle oynuyor.


- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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