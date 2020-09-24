Petkimsporlu Sarunas Vasiliauskas: "Ligdeki tüm takımlarla rekabet edebilmeliyiz"

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Petkimspor'un Litvanyalı oyun kurucusu Sarunas Vasiliauskas, ligdeki tüm takımlarla rekabet edebilmeleri gerektiğini ifade etti.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Petkimspor'un Litvanyalı oyun kurucusu Sarunas Vasiliauskas, ligdeki tüm takımlarla rekabet edebilmeleri gerektiğini ifade etti.

Uşak Sportif, Trabzonspor ve Gaziantep Basketbol'dan sonra Petkimspor'da forma giyecek Vasiliauskas, kulübün sosyal medya hesaplarında yer alan açıklamasında, her geçen gün Türkiye'yi daha çok sevdiğini bildirdi.

Vasiliauskas, başantrenör Kestutis Kemzura ile ilk defa çalışacağını belirterek, "Tabii ki aynı dili konuşuyoruz ve bu yüzden birbirimizi daha iyi anlayacağızdır." ifadesini kullandı.

Ligdeki ilk yıllarında basketbola odaklanıp, her maça final gibi hazırlanmaları gerektiğini bildiren Vasiliauskas, şunları kaydetti:

"Ligdeki tüm takımlarla rekabet edebilmeliyiz. Sonuçlara göre bakacağız.Çünkü sürekli 5. veya 6. oluruz diye söylersek ve başaramazsak, bizim için iyi olmaz. Bence bizim yapmamız gereken elimizden geldiği kadar çok çalışmak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz