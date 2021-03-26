Petkimspor zor virajda

ING Basketbol Süper Ligi'nde son 3 maçını art arda kaybederek alt sıralarla bağını koparamayan Petkimspor, yarın lider Anadolu Efes'le deplasmanda karşılaşacak.
ING Basketbol Süper Ligi'nde son 3 maçını art arda kaybederek alt sıralarla bağını koparamayan Petkimspor, yarın lider Anadolu Efes'le deplasmanda karşılaşacak. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki mücadelenin hava atışı saat 13.00'te yapılacak. Petkim bu sezon ligde 25 haftada 9 galibiyet alırken Anadolu Efes 24 galibiyetle zirvede yer alıyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı