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Petkimspor zor deplasmanda telafi arıyor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Petkimspor zor deplasmanda telafi arıyor

ING Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi geçen yıl son hafta kümede kalan kadrosunu tamamen yenileyerek ilk maçta Pınar Karşıyaka'ya evinde 92-59 gibi farklı skorla mağlup olan Aliağa Petkimspor, yarın Fenerbahçe Beko deplasmanında galibiyet arayacak.

ING Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi geçen yıl son hafta kümede kalan kadrosunu tamamen yenileyerek ilk maçta Pınar Karşıyaka'ya evinde 92-59 gibi farklı skorla mağlup olan Aliağa Petkimspor, yarın Fenerbahçe Beko deplasmanında galibiyet arayacak.

Ülker Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 20.15'te yapılacak. Antrenör Can Sevim, ilk maçtaki hatalarını tekrarlamayıp zorlu deplasmandan galibiyetle dönmek istediklerini söyledi.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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