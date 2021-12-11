Petkimspor zincir kırmaya çalışacak

GAZİANTEP (DHA) - ING Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon yaşadığı kötü gidişe yaptığı transfer hamlelerine rağmen bir türlü çözüm bulamayan Aliağa Petkimspor, yarın Gaziantep Basketbol'u ağırlayacak. Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 15.30'da yapılacak. 11 maçta 1 galibiyet, 10 yenilgiyle düşme hattının son sırasında yer alan Petkimspor, ligde son 6 maçtan mağlubiyetle ayrıldı.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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