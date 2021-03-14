Petkimspor yine fren yaptı
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Petkimspor yine fren yaptı

14.03.2021 12:40 | Son Güncelleme: 14.03.2021 12:59
Petkimspor yine fren yaptı

ING Basketbol Süper Ligi'nde istikrarsız bir grafik sergileyen Petkimspor, art arda 2 galibiyet aldığı periyodun ardından son saniyelerine 7 sayı farkla önde girdiği Beşiktaş deplasmanını kaybettikten sonra evinde Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'a da 79-69'la teslim olmanın şokunu yaşadı.

ING Basketbol Süper Ligi'nde istikrarsız bir grafik sergileyen Petkimspor, art arda 2 galibiyet aldığı periyodun ardından son saniyelerine 7 sayı farkla önde girdiği Beşiktaş deplasmanını kaybettikten sonra evinde Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'a da 79-69'la teslim olmanın şokunu yaşadı. Düşme hattında son sıradaki rakibine direnemeyen Petkimspor, ligde 24 haftada 9 galibiyette kalarak alt sıralarla bağını koparma fırsatını tepti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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