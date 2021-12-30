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Petkimspor vedayı duyurdu

Petkimspor vedayı duyurdu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

ING Basketbol Süper Ligi'nde 14 maçta 2 galibiyetle düşme hattında son sırada kalan Aliağa Petkimspor, antrenör Can Sevim'le resmen vedalaştı.

ING Basketbol Süper Ligi'nde 14 maçta 2 galibiyetle düşme hattında son sırada kalan Aliağa Petkimspor, antrenör Can Sevim'le resmen vedalaştı. Petkimspor, yolların ayrılması kararı alındığı genç çalıştırıcının sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu. Aliağa ekibinin antrenörlük görevine Hakan Demir'i getirmesi bekleniyor. Demir, daha önce kapanan Aliağa Petkim'i de çalıştırmıştı.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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