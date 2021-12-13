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Petkimspor uzatmada kaybetti

Petkimspor uzatmada kaybetti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

ING Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 7'nci mağlubiyetini evinde normal süresi 70-70 biten maçta uzatmada Gaziantep Basketbol'a 84-80 yenilerek alan Aliağa Petkimspor büyük üzüntü yaşadı.

ALİAĞA, İZMİR (DHA) -

ING Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 7'nci mağlubiyetini evinde normal süresi 70-70 biten maçta uzatmada Gaziantep Basketbol'a 84-80 yenilerek alan Aliağa Petkimspor büyük üzüntü yaşadı. Rakibi önünde son periyoda Armand'ın orta sahadan attığı üçlükle 55-54 galip girip maçın uzatmaya gitmesine engel olamayan Petkim, uzatmada yıkıldı. Ligde 12 maçta 1 galibiyetle düşme hattında son sırada kalan Petkimspor, alt sıralarda Yukatel Merkezefendi Belediyesi'nin de kazandığı haftada rakipleriyle arasındaki farkın 2 galibiyete çıkmasına kahroldu.


- İzmir

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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