Petkimspor'un yeni başantrenörü Litvanyalı Kestutis Kemzura oldu
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Petkimspor'un yeni başantrenörü Litvanyalı Kestutis Kemzura oldu.
14.08.2020 20:27 | Son Güncelleme: 14.08.2020 20:56
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Petkimspor'un yeni başantrenörü Litvanyalı Kestutis Kemzura oldu.
Petkimspor'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Yeni sezonda koçumuz Litvanya Erkek Milli Basketbol Takımı ile dünya üçüncülüğünü kazanan Kestutis Kemzura." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: AA