Petkimspor'un son transferi Conger
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Petkimspor'un son transferi Conger

Petkimspor'un son transferi Conger
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi kadrosunu büyük oranda yenileyen Petkimspor, Alman ekibi Ratiopharm Ulm'den ayrılan kısa forvet Demitrius Conger'i transfer etti.

Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi kadrosunu büyük oranda yenileyen Petkimspor, Alman ekibi Ratiopharm Ulm'den ayrılan kısa forvet Demitrius Conger'i transfer etti. 31 yaşında, 1.98 boyundaki Conger geçen sezon Almanya'da 6.7 sayı, 2.4 ribaund, 1.1 asist, Eurocup'ta 14.5 sayı, 3.0 ribaund, 1.0 asist ortalamaları tutturdu. Aliağa temsilcisi transferde daha önce uzun forvet Nusret Yıldırım, uzun forvet Metehan Akyel, guard Erol Can Çinko, guard Ömer Yasir Küçük, Hırvat pivot Darko Planinic, ABD'li uzun forvet Peyton Aldridge ve Porto Rikolu guard Gary Browne'ı almıştı.


- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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