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Petkimspor'un maçı ileri tarihte oynanacak

Petkimspor'un maçı ileri tarihte oynanacak
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

ING Basketbol Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor'un yarın Beşiktaş Icrypex'le deplasmanda oynaması gereken ilk yarının son maçı, takımda yaşanan koronavirüs vakaları nedeniyle Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından ileri bir tarihe ertelendi.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - ING Basketbol Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor'un yarın Beşiktaş Icrypex'le deplasmanda oynaması gereken ilk yarının son maçı, takımda yaşanan koronavirüs vakaları nedeniyle Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından ileri bir tarihe ertelendi. Petkimspor'da 6 oyuncu, 2 salon çalışanı, 1 teknik ekip üyesi olmak üzere 9 ismin koronavirüs PCR testlerinin pozitif sonuçlanıp, izolasyon altına alınarak tedavilerine başlanıldığı açıklanmıştı.

Zor günler yaşadığı ligde 14 maçta 12 yenilgiyle son sırada bulunan Petkimspor, hafta içinde antrenörlük görevine Can Sevim'in yerine Burak Gören'i getirmişti.


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