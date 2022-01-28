Petkimspor'un konuğu Tofaş

ING Basketbol Süper Ligi'nde 17 maçta 3 galibiyet, 14 mağlubiyetle bir türlü düşme hattında son sıradan kurtulamayan Aliağa Petkimspor, yarın evinde Tofaş önünde çıkış arayacak. Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'ndaki mücadelenin hava atışı saat 15.30'da yapılacak. Bilet fiyatları 10 TL olarak belirlendi. Bu karşılaşmanın ardından 2 Şubat Çarşamba günü erteleme maçında Beşiktaş Icypex'e konuk olacak Petkimspor, hafta içinde yabancılarından Justin Wright-Foreman'la yollarını ayırmıştı.

Demirören Haber Ajansı - Spor