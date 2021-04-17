Petkimspor'un konuğu Telekom
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Petkimspor'un konuğu Telekom

Petkimspor'un konuğu Telekom
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

ING Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 5'inci mağlubiyetini evindeki erteleme maçında Tofaş'a farklı yenilerek alıp alarak alt sıralardan kurtulamayan Petkimspor, yarın Play-Off'u garantileyen Türk Telekom'u ağırlayacak.

ING Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 5'inci mağlubiyetini evindeki erteleme maçında Tofaş'a farklı yenilerek alıp alarak alt sıralardan kurtulamayan Petkimspor, yarın Play-Off'u garantileyen Türk Telekom'u ağırlayacak. Aliağa Enka Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Petkimspor, sezonun son 3 sınavı öncesi 27 maçta 9 galibiyet elde etti. Türk Telekom ise oynadığı 28 maçın 16'sını kazandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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