Petkimspor'un konuğu Telekom
ING Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 5'inci mağlubiyetini evindeki erteleme maçında Tofaş'a farklı yenilerek alıp alarak alt sıralardan kurtulamayan Petkimspor, yarın Play-Off'u garantileyen Türk Telekom'u ağırlayacak.
ING Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 5'inci mağlubiyetini evindeki erteleme maçında Tofaş'a farklı yenilerek alıp alarak alt sıralardan kurtulamayan Petkimspor, yarın Play-Off'u garantileyen Türk Telekom'u ağırlayacak. Aliağa Enka Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Petkimspor, sezonun son 3 sınavı öncesi 27 maçta 9 galibiyet elde etti. Türk Telekom ise oynadığı 28 maçın 16'sını kazandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı