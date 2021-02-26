Petkimspor'un konuğu Ormanspor

ING Basketbol Süper Ligi'nde 21 maçta 8 galibiyetle 11'inci sırada bulunan Petkimspor, yarın 5 galibiyetle düşme hattındaki OGM Ormanspor'u ağırlayacak. Aliağa Enka Spor Salonu'ndaki mücadelenin hava atışı saat 15.15'te yapılacak.

Bu sezon istikrarsız bir grafik sergileyen Petkim, lige FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri nedeniyle ara verilmeden önce çıktığı son 3 maçın 2'sini kazanarak yükselişe geçmişti. Aliağa ekibi son olarak 10 Şubat'ta Galatasaray'ı deplasmanda 89-65 yendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı