Petkimspor'un konuğu Ormanspor
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Petkimspor'un konuğu Ormanspor

26.02.2021 11:16 | Son Güncelleme: 26.02.2021 11:24
Petkimspor'un konuğu Ormanspor

ING Basketbol Süper Ligi'nde 21 maçta 8 galibiyetle 11'inci sırada bulunan Petkimspor, yarın 5 galibiyetle düşme hattındaki OGM Ormanspor'u ağırlayacak.

ING Basketbol Süper Ligi'nde 21 maçta 8 galibiyetle 11'inci sırada bulunan Petkimspor, yarın 5 galibiyetle düşme hattındaki OGM Ormanspor'u ağırlayacak. Aliağa Enka Spor Salonu'ndaki mücadelenin hava atışı saat 15.15'te yapılacak.

Bu sezon istikrarsız bir grafik sergileyen Petkim, lige FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri nedeniyle ara verilmeden önce çıktığı son 3 maçın 2'sini kazanarak yükselişe geçmişti. Aliağa ekibi son olarak 10 Şubat'ta Galatasaray'ı deplasmanda 89-65 yendi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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