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Petkimspor'un konuğu Darüşşafaka

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Petkimspor'un konuğu Darüşşafaka

ING Basketbol Süper Ligi'nde 6 maçta 1 galibiyet, 5 mağlubiyetle dibe demir atan Aliağa Petkimspor, yarın Darüşşafaka'yı çıkış yakalama hedefiyle ağırlayacak.

ING Basketbol Süper Ligi'nde 6 maçta 1 galibiyet, 5 mağlubiyetle dibe demir atan Aliağa Petkimspor, yarın Darüşşafaka'yı çıkış yakalama hedefiyle ağırlayacak.

Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'ndaki mücadelenin hava atışı saat 15.30'da yapılacak. Ligde Petkimspor bu sezon 16 takım arasında en az kazanan ekip konumundayken, 2 maçı eksik Darüşşafaka ise 4 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet elde etti.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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