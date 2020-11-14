Petkimspor'un konuğu Beşiktaş
14.11.2020 11:04 | Son Güncelleme: 14.11.2020 11:09
ING Basketbol Süper Ligi'nde 3'te sıfırla başladığı sezonda son 4 maçta 3 galibiyet alarak çıkışa geçen Aliağa Petkimspor, yarın Beşiktaş'ı konuk edecek.
ING Basketbol Süper Ligi'nde 3'te sıfırla başladığı sezonda son 4 maçta 3 galibiyet alarak çıkışa geçen Aliağa Petkimspor, yarın Beşiktaş'ı konuk edecek. Aliağa Enka Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 13.00'te yapılacak. Son sıradaki Beşiktaş, bu sezon art arda 6 mağlubiyetle lige dipte başladıktan sonra ilk galibiyetini geçen hafta Gaziantep Basketbol önünde aldı. Petkimspor Genel Menajeri Levent Türknas, evlerinde kazanıp çıkışlarını sürdürmek istediklerini söyledi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı