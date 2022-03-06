Petkimspor'un gücü yetmedi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Petkimspor'un gücü yetmedi

Demirören Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Petkimspor'un gücü yetmedi

ING Basketbol Süper Ligi'nde kalmak için son kozlarını oynamaya başlayan Aliağa Petkimspor, milli ara sonrası çıktığı ilk maçta Darüşşafaka'ya 101-86 mağlup oldu.

ALİAĞA, İZMİR (DHA) -

ING Basketbol Süper Ligi'nde kalmak için son kozlarını oynamaya başlayan Aliağa Petkimspor, milli ara sonrası çıktığı ilk maçta Darüşşafaka'ya 101-86 mağlup oldu. Ligde üst üste 6 mağlubiyet alan Petkimspor, son 8 haftaya 22 maçta 3 galibiyetle sonuncu sırada girdi. Maçta Petkimsporlu Perkins, üçüncü periyotta 2 teknik faulle diskalifiye edilirken Genel Menajer Levent Türknas karara tepki gösterdi. Türknas, "Bugüne kadar kulüp olarak maç içinde yaşanan pozisyonlar doğrudur, yanlıştır diyerek hiçbir zaman açıklama yapmadık ama bu başka bir durum" diye konuştu.

Türknas, "Üçüncü periyodun başında karşı takımdan bir oyuncu önce uzun yabancımızı provoke ediyor, ardından 1 dakika sonra kısa yabancımızı attırmak için provoke ediyor. Oyuncumuz pozisyola ilgili hakeme isyan edince, 'Bana bağıramazsın' diyerek teknik faul verip ihraç ediyor. Provoke eden oyuncu başarıya ulaşmış bir şekilde oynamaya devam ediyor. Bu denli tecrübeli hakemlerin bu ucuz provokasyonlara aldanıp bir takımı eksik bırakmaması ve eşit şartlarda mücadele hakkını elinden almaması, maçın kırılma anlarında etkin olmaması lazım. Bir oyuncu bu kadar kolay atılmamalı" dedi.


- İzmir

Demirören Haber Ajansı - Spor

Basketbol Süper Ligi, Levent Türknas, Aliağa, Milli, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title