Petkimspor umut tüketiyor

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (DHA) - ING Basketbol Süper Ligi'nde en önemli rakiplerinden Büyükçekmece'ye de evinde 74-72 yenilip üst üste 5'inci mağlubiyetini alan Aliağa Petkimspor, düşme hattında son sırada kalarak kurtuluş umutlarını azalttı. Bu maçla Büyükçekmece 5 galibiyete ulaşırken, Petkim 21 haftada 3 galibiyetle son sırada kaldı. Bitime 9 maç kala bir türlü çıkışa geçemeyen, Türkiye Kupası maçları ve milli maç arası öncesi büyük moral bozukluğu yaşayan Aliağa ekibinde Metehan Akyel ve Eray Akyüz, teknik heyetin raporuyla mücadele sonrası süresiz kadro dışı bırakıldı.

Bu sezon kadrosunda birçok kez operasyona gidip sonuç alamayan Petkim'de Happy Casa Brindisi'den hafta içinde transfer edilen son takviye 27 yaşındaki ABD'li guard Josh Perkins, ilk maçında 8 sayı, 1 riband, 2 asistle oynadı. Çok üzgün olduklarını belirten Antrenör Burak Gören, "Ligde kalma adına hayati derecede önemli bir maçı kaybettiğimiz için çok üzgünüz. En önemli oyuncularımızdan Sean Armand'ın maçtan 2 gün önce ciddi sakatlık yaşaması bizi olumsuz etkiledi. Böylesine önemli maçı son saniyede kaybetmek çok can sıkıcı. Son güne kadar elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz" açıklamasını yaptı.

Demirören Haber Ajansı - Spor