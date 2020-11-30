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Petkimspor telafi peşinde

30.11.2020 11:02 | Son Güncelleme: 30.11.2020 11:07
Petkimspor telafi peşinde

ING Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 3 galibiyetin ardından Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'a deplasmanda yenilen Petkimspor, yarın Empera Halı Gaziantep Basketbol'u konuk edecek.

ING Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 3 galibiyetin ardından Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'a deplasmanda yenilen Petkimspor, yarın Empera Halı Gaziantep Basketbol'u konuk edecek. Aliağa Enka Spor Salonu'ndaki maç saat 18.00'de start alacak. Ligde Petkimspor oynadığı 9 maçın 4'ünü kazanırken Gaziantep temsilcisi 7 maçta 3 galibiyet elde etti.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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