Petkimspor seri peşinde
15.01.2021 10:48 | Son Güncelleme: 15.01.2021 10:53
ING Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 3 mağlubiyetin ardından geçen hafta evinde Büyükçekmece Basketbol'u yenerek çıkışa geçen Petkimspor, yarın HDI Sigorta Afyon Belediyespor önünde seri yakalamaya çalışacak.
ING Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 3 mağlubiyetin ardından geçen hafta evinde Büyükçekmece Basketbol'u yenerek çıkışa geçen Petkimspor, yarın HDI Sigorta Afyon Belediyespor önünde seri yakalamaya çalışacak. Afyonkarahisar Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu'ndaki mücadele saat 16.00'da başlayacak.
Takımdaki koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenen 2 maçı henüz oynamayan Petkimspor'un ligde 14 maçta 6 galibiyeti bulunuyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı